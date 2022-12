Avatar: La via dell'acqua, quando scade l'embargo per le recensioni? Ecco quando usciranno

Dopo la pubblicazione dei nuovi poster di Avatar La via dell acqua e la conferma della durata del film, c'è solo un ultimo appuntamento mediatico che il kolossal di James Cameron dovrà superare prima di approdare nei cinema di tutto il mondo: le recensioni.

In particolare, se volete sapere quando scade l'embargo sulle recensioni di Avatar: La via dell'acqua, siete capitati nel posto giusto: possiamo confermarvi che, dopo le prime reazioni ad Avatar 2 pubblicate in occasione della premiere mondiale tenutasi a Londra in questi giorni, le recensioni ufficiali della stampa saranno pubblicate a partire da martedì 13, quando l'embargo scadrà alle ore 18:00 italiane. L'appuntamento con le recensioni, dunque, è fissato alla prossima settimana, il giorno prima dell'esordio di Avatar: La via dell'acqua nelle sale cinematografiche italiane, che accoglieranno il nuovo blockbuster scritto e diretto da James Cameron dal 14 dicembre, con due giorni d'anticipo rispetto al debutto negli Stati Uniti, dove invece il titolo aprirà il 16 dicembre in contemporanea con la Cina.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata tra gli altri da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet, con una sceneggiatura firmata da James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver.

Per ingannare l'attesa, guardate il trailer ufficiale di Avatar La via dell acqua.