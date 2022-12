Avatar: La via dell'acqua, prime reazioni fuori dal mondo: 'James Cameron l'ha rifatto!'

Ieri sera a Londra si è tenuta la prima mondiale, super-esclusiva, di Avatar: La via dell'acqua, attesissimo sequel scritto e diretto da James Cameron in uscita in Italia a partire dal 14 dicembre prossimo.

Noi avremo modo di vedere il film nei prossimi giorni, ma prima della nostra recensione vi possiamo anticipare le prime reazioni ad Avatar: La via dell'acqua arrivate dai pochissimi giornalisti internazionali ammessi alla premiere londinese, dove il film è stato proiettato alla presenza di James Cameron, del produttore Jon Landau e di tutto il cast di quello che è stato definito l'evento cinematografico di una generazione. Ecco le reazioni a caldo dei presenti:

"La via dell'acqua è a dir poco incredibile" ha scritto Perri Nemiforr di Collider. "Avevo fiducia in James Cameron sul fatto di poter alzare l'asticella degli effetti speciali, ma devo ammettere che il risultato è fuori di testa. Un frame incredibile dopo l'altro. Ma la cosa più bella è come questi effetti speciali incredibili siano sempre al servizio dei personaggi e della costruzione del mondo."

"Mi sono quasi convinto che James Cameron abbia girato Avatar 2 direttamente su un altro pianeta" ha scritto un altro. "Il film è stupefacente ed immersivo, è lunghissimo ma sono stato totalmente catturato dalla storia. E' un nuovo traguardo cinematografico e un evento da non perdere". Infine, in un altro tweet si legge: "Mai scommettere contro James Cameron! La via dell'acqua sorpassa l'originale in ogni modo, effetti speciali incredibili ma con una storia sempre più complessa ed emotivamente appagante. L'ultima ora è James Cameron che flexa tutti i muscoli possibili per far vedere ai registi dei nuovi blockbuster come si fanno davvero".

Avatar: La via dell'acqua arriva in Italia dal 14 dicembre. Per altri contenuti, guardate il trailer ufficiale di Avatar 2.