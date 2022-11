Avatar La via dell'acqua, le prime previsioni al box office sono positive o fanno paura?

Avatar: La via dell'acqua è uno dei sequel più attesi della storia del cinema, ma James Cameron sa che il successo non è mai garantito: a questo proposito, che cosa dicono le prime proiezioni al box office per il nuovo film della saga?

Secondo alcune previsioni preliminari pubblicate da Variety, che chiaramente saranno aggiornate man mano che la data d'uscita del film sarà più vicina, gli analisti prevedono un incasso totale di 649 milioni di dollari per Avatar: La via dell'acqua, una cifra che però è destinata ad aumentare perché non tiene conto dei costi maggiorati dei biglietti per proiezioni speciali (come 3D o IMAX); in aggiunta, si prevede che dopo la sua run nelle sale, sempre nel mercato domestico Avatar 2 incasserà altri 425 milioni dalle piattaforme di video on demand e 214 milioni in home-video.

Anche se a questi numeri bisognerà eventualmente sommare gli incassi dei mercati internazionali, anche così secondo gli analisti il tanto atteso sequel di James Cameron sarà comodamente in grado di andare in profitto, dato che il budget di Avatar 2 è stato stimato intorno ai 250 milioni di dollari. Tuttavia, va segnalato che un box office domestico da 649 milioni risulterebbe di molto inferiore ai risultati del primo Avatar, poiché l'originale nel 2009 era stato in grado di guadagnare ben 772 milioni nei soli Stati Uniti. Inoltre, un totale di circa 650 milioni atterrerebbe comunque dietro al maggior incasso nord-americano del 2022, vale a dire il blockbuster di Tom Cruise Top Gun Maverick, che nei soli USA è riuscito ad incassare oltre 700 milioni di dollari.

Sarà molto interessante monitorare i risultati di Avatar 2 nelle settimane successive alla sua uscita, specie in ottica 'triello' con Top Gun Maverick e Black Panther: Wakanda Forever, dato che è molto probabile che saranno questi tre film a risultare i maggiori incassi del 2022: resta da vedere quali posizioni del podio finiranno con l'occupare.

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre nelle sale italiane.