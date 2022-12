Avatar: La via dell'acqua, arrivano i primi pareri dei critici: promosso o bocciato?

Manca pochissimo all'uscita di Avatar: La via dell'acqua, nuovissimo film di James Cameron che vede il ritorno del cast originale con delle aggiunte sorprendenti. D'altronde ecco a cosa servono i sequel per Landau. Insomma, L'anteprima del sequel avrà soddisfatto le aspettative dei critici?

Sembra proprio di sì.

Malgrado qualche critica sull'HFR, high frame rate, definito da Eric Vespe come "un assalto ai sensi, ripugnante e per nulla cinematico", gran parte delle recensioni su tale tecnica utilizzata da Cameron è stata per lo più apprezzata. Ad essa è stata riconosciuta "un'attenzione estrema ai dettagli in ogni frame, e un grande focus", ha affermato William Bibbiani (autore di The Wrap, nonché nostra fonte). Tuttavia, aggiunge Bibbiani, "[tale attenzione] può rendere il linguaggio visivo del film un po' troppo difficile da interpretare".

Anche Justin Chang (di L.A. Times) ha notato che tale effetti "meravigliosamente cristallini" fossero eccessivamente "senza attriti, fin troppo scorrevoli".

A tali "critiche", potrebbero rispondere delle osservazioni più che positive di altri esperti: alla distanza dal cinematico di cui parla Vespe, ci potremmo collegare all'affermazione di David Sims (di The Atlantic): "[il film] è la prova dell'esistenza ancora salda della meraviglia del cinematico".

Riguardo al finale del film, si è espresso nuovamente W. Bibbiani, definendolo come un "finale impressionante", che farebbe quasi dimenticare dei "difetti" notati dal critico.

In attesa dell'uscita di Avatar: La via dell'acqua, vi rimandiamo ad un nostro recap delle vicende di Jake e Neytiri su Pandora.

