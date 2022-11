Avatar La via dell'acqua sarà più lungo del previsto? Nuovo report va oltre le 3 ore e 10

In precedenza per l'attesissimo Avatar: La via dell'acqua si era parlato di una durata di tre ore e dieci minuti, ma stando ad un nuovo report tornare su Pandora insieme a James Cameron richiederà addirittura qualche minuto in più.

La nota catena di cinema americani AMC Theatres infatti in questi minuti ha riportato sul proprio sito che Avatar: La via dell'acqua avrà una durata di 3 ore e 12 minuti, ovvero due minuti in più rispetto ai precedenti rapporti: certo, questi due minuti extra potrebbero non rendere il film significativamente più lungo per gli spettatori, ma contribuiranno a rendere il minutaggio del sequel ulteriormente più esteso dell'originale Avatar del 2009, che invece ha una durata di 2 ore e 41 minuti.

Stando a quanto dichiarato da Cameron, la durata di Avatar 2 è il risultato di una decisione creativa: "L'obiettivo era raccontare una storia estremamente avvincente che ponesse l'accento sulle emozioni", ha spiegato il regista. "Questo è un film più lungo perché ci sono più personaggi da raccontare, c'è più storia da scoprire." L'autore in queste settimane di campagna promozionale ha anche rivelato di aver scartato una precedente sceneggiatura di Avatar 2 di 130 pagine (circa 130 minuti, dunque, in base agli standard hollywoodiani) che adesso è diventata il fumetto prologo Avatar The High Ground, in uscita a dicembre.

Nel frattempo, le prime proiezioni del box office globale di Avatar La via dell acqua parlano di un possibile esordio tra i 450 e i 720 milioni di dollari in tutto il mondo, con Cinelytic che invece prevede un totale di circa 650 milioni al botteghino nazionale al termine della run nelle sale, numero di certo imponente ma comunque inferiore ai 772 milioni guadagnati negli USA dal primo capitolo.

A questo proposito, sapete qual è il film più redditizio di tutti i tempi?