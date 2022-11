Avatar: La via dell'acqua, pessime notizie: debutto peggiore dei sequel di Twilight?

Per molto tempo Avatar ha mantenuto il primato di film con più incassi della storia del cinema e, con lo scettro già perso a favore di un'altra pellicola, le previsioni sul debutto de La via dell'acqua appaiono quanto mai al ribasso. Con l'uscita prevista per dicembre, non resta che attendere e vedere.

Le recenti proiezioni di Box Office Pro relative al secondo capitolo di Avatar, indicano che lo spettacolare film di fantascienza aprirà più in basso di quanto si possa pensare. Si calcola addirittura che il sequel potrebbe potenzialmente debuttare al di sotto di tutti e tre i capitoli finali della Saga di Twilight, il che è indubbiamente un po' curioso.

Le stime parlano di 135 milioni di dollari, il che sarebbe comunque sufficiente a renderlo uno dei 27 debutti con i maggiori incassi di sempre. Tuttavia, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1, Parte 2 e New Moon hanno totalizzato rispettivamente 142, 141 e 138 milioni di dollari. Cifre e stime che, per una produzione colossale come quella di Avatar, non possono entusiasmare di certo la casa di produzione 20th Century Studios.

Quel che è certo è che, per il momento, queste sono solo ipotesi e previsioni che potrebbero facilmente essere ribaltate e smentite nel giro di un weekend. Con la data d'uscita prevista per il 16 dicembre, qui il primo teaser ufficiale di Avatar: La via dell'acqua!