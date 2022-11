Avatar La via dell'acqua, il nuovo personaggio di Sigourney Weaver viene dal primo film!

Il ruolo di Sigourney Weaver in Avatar La via dell acqua è stato svelato qualche settimana fa dopo anni di misteri, e adesso in una nuova intervista promozionale il produttore, sceneggiatore, regista e creatore della saga James Cameron ha divulgato nuovi interessanti dettagli in proposito.

Come saprete, in Avatar: La via dell'acqua Sigourney Weaver, che nel primo Avatar del 2009 interpretata la dottoressa Grace Augustine, che perdeva la vita nel corso della storia, è stata scelta da James Cameron un ruolo a dir poco sorprendente, quello di Kiri, la figlia quattordicenne Na'Vi adottata da Jake e Neytiri: ora però, durante una recente intervista con Entertainment Weekly, l'autore ha chiarito la confusione relativa al precedente annuncio, rivelando che tra Kiri e Grace c'è una grande connessione: "Kiri è nata dall'avatar di Grace", ha rivelato James Cameron. "E' semplice, è questo il loro legame: è stato un parto naturale, anche se l'Avatar di Grace è cerebralmente morto."

Non pretendiamo di poter spiegare la 'semplicità' del legame tra Kiri e Grace: forse Grace era incinta prima di morire? L'Avatar creato per la dottoressa Grace è stato utilizzato da un'altra persona, che poi è rimasta incinta? Cameron ha spiegato che Kiri è stata concepita naturalmente ed è nata dall'avatar Na'vi della dottoressa Grace, prima di essere adottata da Jake e Neytiri per essere cresciuta nella foresta pluviale di Pandora: tuttavia, neanche l'identità del padre biologico di Kiri non è chiara e forse questa sarà una rivelazione a sorpresa che arriverà durante il sequel.

Tra l'altro, nel trailer di Avatar La via dell acqua, Kiri rivela a Jake di sentire costantemente un battito di cuore: fuori contesto, il filmato sembrava far riferimento a Eywa, la divinità dei Na'vi, ma alla luce delle nuove rivelazioni sulla connessione tra Kiri e Grace è possibile che sia un riferimento alla dottoressa.

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre prossimo nei cinema italiani.