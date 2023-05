Avatar: La via dell'acqua: ecco perché non è esclusiva Disney+ e andrà anche su HBO Max

Avatar: La via dell'acqua arriverà in streaming dal 7 giugno prossimo, ma forse vi sarete accorti che il nuovo film di James Cameron non sarà un'esclusiva della piattaforma di streaming on demand Disney+, dato che nei territori in cui è attivo arriverà anche su HBO Max.

Il motivo è presto detto: sebbene si tratti di una distribuzione esclusiva della Disney, Avatar: La via dell'acqua è una produzione targata 20th Century Studios, a sua volta nata ai tempi della 20th Century Fox. E per via di un accordo stipulato con Warner Bros. riguardante il diritto di pubblicazione di contenuti in streaming delle uscite cinematografiche della 20th Century, Disney non ha diritto all'esclusività per i film usciti fino alla fine del 2022.

Essendo Avatar: La via dell'acqua uscito a dicembre 2022, il contratto pre-esistente impedisce al film di essere trasmesso in streaming in esclusiva su Disney+, motivo per cui il sequel di James Cameron uscirà ufficialmente il 7 giugno sia su Disney+ che sul rivale HBO Max, lo stesso giorno in contemporanea. mercoledì 7 giugno. Tuttavia, va segnalato che proprio The Way of Water segnerà la fine di questo accordo, dato che si tratta dell'ultimo film 20th Century uscito entro la fine del 2022 - ciò vuol dire che, a tempo debito, Avatar 3 uscirà in streaming in esclusiva su Disney+.

Per altri contenuti, vi ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua sta per arrivare anche in home-video, con l'uscita delle edizioni DVD, bluray, bluray 4K e steelbook 4K (e anche bluray 3D, in alcuni mercati esteri come ad esempio il Regno Unito) prevista per il 30 giugno prossimo.