Avatar: La via dell'acqua, partenza solida al box office (ma la gara è sul lungo)

Mentre su Everyeye trovate già tutte le informazioni su Avatar 3, iniziano ad emergere i primi dati al box office di Avatar: La via dell'acqua, che si sta affacciando ora dopo ora verso il suo primo week-end intero di programmazione.

Tutta l'industria è comprensibilmente concentrata sui risultati del nuovo film di James Cameron, considerato un vero e proprio evento dato che non capita tutti i giorni di accogliere sul grande schermo il sequel del film col più alto incasso della storia del cinema: al momento, Avatar: La via dell'acqua sta rientrando nelle proiezioni degli analisti, con un giorno di apertura (venerdì 16) da 53 milioni di dollari negli Stati Uniti - di molto inferiore rispetto a Spider-Man: No Way Home (121,9 milioni) - che dovrebbe estendersi ad un totale nel week-end completo su 3 giorni compreso tra i 130 milioni e i 150 milioni. Perché questo grande divario? PostTrak di Comscore/Screen Engine riporta che il 41% di tutti gli spettatori acquista i biglietti il giorno stesso, il che complica il lavoro degli analisti (specialmente perché, in base alle ricerche, un'ampia fetta di pubblico preferisce aspettare di trovare posti comodi nelle proiezioni col formato migliore).

Secondo Deadline addirittura sarà impossibile giudicare Avatar 2 prima del week-end di capodanno, e il confronto con Spider-Man: No Way Home e gli altri film Marvel lascerebbe il tempo che trova per un semplice motivo: i titoli MCU godono di molta anticipazione che porta ad un boom del primo giorno destinato a sgonfiarsi nel secondo week-end (perfino No Way Home ebbe un calo del -68% nel secondo week-end) mentre la partita di Avatar: La via dell'acqua sarà giocata sul lungo.

A questo proposto, un buon esempio arriva dal mercato italiano, mettendo a confronto ancora una volta Avatar 2 con Spider-Man: No Way Home:

primo giorno - Spiderman (2,95 milioni) / Avatar 2 (1,48 milioni)

secondo giorno - Spider-Man (1,52 milioni) / Avatar 2 (1,09 milioni)

terzo giorno - Spider-Man (1,68 milioni) / Avatar 2 (1,60 milioni)

Insomma, come illustra (sintetizzando e semplificando) questa situazione, Avatar 2 secondo gli analisti andrà in crescendo come il primo Avatar e come Top Gun: Maverick qualche mese fa ha dimostrato che è ancora possibile fare. Incoraggiante, in tal senso, la votazione A ottenuta da Avatar: La via dell'acqua su CinemaScore, lo stesso voto del film del 2009.

Avatar La via dell acqua è al cinema in Italia