Avatar: La via dell'acqua è in pari: da adesso tutto profitto (e i sequel sono assicurati)

Così come la produzione dei sequel di Avatar sta avvenendo in modo consecutivo, anche il botteghino de La via dell'acqua deve essere considerato in termini "complessivi". Nel senso che con gran parte del budget sta stanziato, rientrare con questo significa assicurarsi fino al quinto capitolo. Ed è appena successo, ecco i numeri!

Qualcuno ha fatto i calcoli e questa mattina ve li avevamo riportati. Ecco quanto doveva incassare Avatar 2 per rientrare: per “andare in pari” come si suol dire considerando il raddioppio del budget a coprire anche i costi di marketing (probabilmente esosi), per essere “profittevole” insomma. Da quel calcolo era uscito fuori che la campagna di “terrorismo psicologico” creata da James Cameron intorno a un possibile fallimento al botteghino era probabilmente solo una trovata di marketing per far accorrere quante più persone possibili in sala.

Nulla di disonesto, chiunque vorrebbe il successo del proprio film, soprattutto se ne va della realizzazione dei successivi quattro. Ora sembra che quei sequel siano assicurati, a quanto pare fino al quinto capitolo. Avatar: La via dell’acqua doveva incassare 1,4 miliardi di dollari per andare in pari e secondo un rapporto di Matthew Belloni di Puck News la cifra sarebbe stata appena raggiunta nelle ultime ore, con 1,44 miliardi a livello globale di cui quasi 1 miliardo nei mercati esteri. Da questo momento, tutto ciò che questo sequel guadagnarà sarà di profitto da reinvestire sugli altri sequel.

Tuttavia, con le riprese consecutive, gran parte del budget di partenza per La via dell’acqua andrà a coprire il set per tutti e quattro i film, un po’ come il miliardo stanziato da Amazon per la prima (e virtualmente per tutte e cinque) stagione de Gli Anelli del Potere. Inoltre, i costi di cui si doveva “rientrare” con questo primo film comprendevano anche le riprese del terzo (già concluse) e parte di quelle del quarto (che ha terminato il primo atto di riprese). Non è difficile credere, dunque, che l’altro mezzo miliardo di botteghino assicurato per La via dell’acqua (forse anche un altro miliardo) sia sufficiente per coprire tutte le spese rimanenti per il quarto e quinto capitolo.

In altre parole, con un solo film James Cameron sembra essersi assicurato il budget per un’intera saga ed è possibile che gran parte dei futuri box-office di terzo, quarto e quinto Avatar costituiscano un guadagno netto quasi per intero. Questo gli permetterà di creare quella struttura a “televisione episodica” come ha recentemente definitivo i suoi piani sulla saga di Avatar.