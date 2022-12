Avatar: La via dell'acqua oggi supererà il miliardo: in Italia è sopra i 22 milioni

Con i riconteggi ufficiali del week-end 'lungo' di Natale, Avatar: La via dell'acqua è ormai prossimo all'obiettivo del miliardo di dollari a livello globale, una cifra che dovrebbe superare di slancio nelle prossime ore con le proiezioni pomeridiane e serale del 28 dicembre.

Il film 20th Century Studios scritto e diretto da James Cameron ha infatti battuto il maltempo e la sonnolenza delle cene e dei pranzi delle feste con un secondo week-end ricchissimo in Nord-America, dove ha incassato un totale di 95,5 milioni, ben superiore alle aspettative, che erano andate al ribasso proprio per la situazione climatica che sta affliggendo gli States e il Canada: il totale in Nord-America per il film al momento della stesura di questo articolo ammonta a 293,2 milioni, 26% in più rispetto all'incasso dei primi 11 giorni dell'originale Avatar del 2009, che aveva superato i 400 milioni domestici nel suo 23esimo giorno di uscita (9 gennaio 2010).

Il totale internazionale è invece di 661 milioni di dollari, che sommati agli incassi domestici fanno un totale globale di 955 milioni: mentre si attende il superamento del miliardo (sarà il terzo film a tagliare questo traguardo nel 2022, dopo Top Gun: Maverick e Jurassic World: Il dominio: in sole due settimane, il film di Cameron ha già superato i botteghini globali di Black Panther: Wakanda Forever - 800 milioni - The Batman - 770 milioni - Thor: Love and Thunder - 760 milioni - e Minions: The Rise of Gru - 939 milioni - e nelle prossime ore supererà Doctor Strange in the Multiverse of Madness - col quale è in pareggio a 955,7 milioni) in Italia Avatar: La via dell'acqua procede fortissimo.

In queste ore sono infatti stati comunicati i dati ufficiali della giornata di ieri, martedì 27 dicembre, che hanno visto Avatar: La via dell’acqua superare i 22 milioni di euro grazie ad altri 1,8 milioni di euro, una media di 3.516 e soprattutto una crescita del +94% rispetto a una settimana fa: considerato che l'epifania cadrà di venerdì aggiungendo un giorno di festa al week-end, proseguendo a questo ritmo molto presto il film di Cameron supererà il totale italiano di Spider-Man: No Way Home (24 milioni) e perfino quello di Avengers: Endgame (30 milioni).

Nel frattempo, ecco che cosa ha detto James Cameron sui sequel di Avatar e le loro tempistiche di uscita in una nuova intervista promozionale.