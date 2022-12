Avatar: La via dell'acqua da oggi in sala: 6 curiosità da sapere sul film di James Cameron

Oggi, da qualsiasi punto di vista si voglia guardarla, è un giorno storico per il cinema mondiale: arriva infatti nelle sale Avatar: La via dell'acqua, il nuovo film del maestro della fantascienza James Cameron, che torna a ben tredici anni di distanza dal suo precedente lungometraggio.

Le grandi aspettative di tutta l'industria sono ovviamente riposte anche nei dati del box office, considerato che Avatar: La via dell'acqua è il sequel del film col più alto incasso nella storia del cinema e soprattutto che la sua uscita a livello globale coincide con un momento molto difficile per la sala cinematografica: in attesa di vedere come si comporterà il blockbuster di James Cameron a livello commerciale, ecco 6 curiosità su Avatar: La via dell'acqua da sapere prima di entrare in sala. Le trovate come al solito nell'elenco qui sotto:

La trama : Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano dopo il ritorno degli umani su Pandora.

: tra gli attori de La via dell'acqua tornano dal primo episodio Sam Worthington, Zoe Saldaña e anche Sigourney Weaver e Stephen Lang, nei panni di due nuovi protagonisti dopo la morte dei rispettivi personaggi nel film originale. Tante le new entry, tra cui anche Kate Winslet, che torna a lavorare con Cameron a venticinque anni da Titanic. Per altri approfondimenti scoprite tutti i personaggi di Avatar La via dell acqua. Il vero significato di Avatar : come abbiamo provato a spiegare nel nostro Everycult su Avatar, la famosa e iconica frase 'io ti vedo' assume un significato che va al di là della trama del film, spesso banalizzata a 'Balla coi lupi nello spazio'. Il senso dell'operazione cameroniana non è quello di dire qualcosa di nuovo ma quello di 'vedere di nuovo', di imparare a vedere con occhi nuovi, come capitava agli spettatori con gli occhialini 3D e al protagonista col suo nuovo corpo. Nel suo cinema l'autore canadese ha sempre profetizzato l'arrivo di un corpo tecnologico al posto del corpo umano , e in Avatar questa evoluzione fisica trovava il suo contrappunto nell'evoluzione della 'visione' cinematografica, suggellata dall'ultima inquadratura del film che mostrava gli occhi del protagonista aprirsi per la prima volta in un corpo nuovo e guardare verso il pubblico in sala. Il sequel alza la posta in gioco, espandendo i confini delle possibilità del cinema digitale, che negli ultimi anni ha contribuito a rendere quanto mai fluida e incorporea l'immagine cinematografica.

Avatar: La via dell'acqua è in programmazione da oggi nei cinema italiani.