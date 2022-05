Avatar La via dell'acqua, i numeri esorbitanti del trailer: James Cameron lo farà ancora?

Il trailer di Avatar La via dell acqua ha debuttato online nei giorni scorsi dopo una settimana di esclusiva per le sale cinematografiche di tutto il mondo, eppure è comunque riuscito ad ottenere numeri pazzeschi in termini di visualizzazioni e riproduzioni.

Secondo quanto segnalato da The Hollywood Reporter, il trailer di Avatar: La via dell'acqua ha totalizzato 148,6 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore di vita online, delle quali ben 23 milioni provenienti solo dalla Cina. Negli ultimi anni i 'trailer esclusivi delle sale cinematografiche' sono pressoché spariti dalla circolazione, e l'unico paragone possibile col filmato di Avatar 2 è quello con il teaser di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che aveva debuttato direttamente al cinema registrando poi 112 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore di vita online.

Ovviamente questi numeri del trailer di Avatar: La via dell'acqua - o per meglio dire teaser - non tengono conto delle riproduzioni del filmato prima delle proiezioni di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che ha ottenuto un incasso al botteghino globale di 479 milioni di dollari nel week-end di debutto. Un rapido confronto con altri teaser di successo vede La via dell'acqua al secondo posto dietro quello di F9 (202,7 milioni di visualizzazioni in 24 ore), ma davanti a quelli di Black Widow (116,8 milioni), Gli incredibili 2 (113,1 milioni) e il già citato The Rise of Skywalker (112,4 milioni).

Avatar: La via dell'acqua uscirà in Italia dal 14 dicembre. Per altre letture, vi ricordiamo che a settembre tornerà in sala anche il primo Avatar, cliccate sul link evidenziato per conoscere la data esatta.