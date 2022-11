Avatar: La via dell'acqua non è ancora uscito ma le riprese dei sequel procedono spedite

Non siamo ancora tornati a Pandora in Avatar: La via dell'acqua che le ultime notizie riportano novità sui successivi sequel del franchise, creato da James Cameron. Ne ha parlato di recente Sam Worthington, una delle star della saga nel ruolo di Jake Sully, ospite al The Tonight Show with Jimmy Fallon.

"Abbiamo girato circa l'80, il 90% di Avatar 3, dovremo fare penso ancora alcune scene. E poi Avatar 4, abbiamo girato alcune scene perché i ragazzi stanno crescendo" ha dichiarato Worthington, sorprendendo i fan sullo stato avanzato dei lavori del franchise.



L'attore ha proseguito:"Ce ne sono cinque nella saga, se saremo abbastanza fortunati da arrivarci. Non siamo così arroganti da presumere che si collegherà. Lo speriamo davvero perché adoriamo il film" ha concluso Worthington.

In ogni caso la lavorazione già ben avviata del terzo e del quarto capitolo della saga sono un passo in avanti estremamente importante, soprattutto in considerazione di Avatar: La via dell'acqua, ancora inedito nelle sale e pronto ad uscire nelle sale italiane il 14 dicembre. Non perdetevi la nostra analisi del trailer di Avatar: La via dell'acqua, a pochi giorni dall'uscita nelle sale.



Secondo James Cameron Avatar 2 dovrebbe incassare circa 2 miliardi di dollari per poter andare in pareggio rispetto al budget stanziato. Una cifra enorme, raggiunta soltanto da cinque film nella storia del cinema e ben due di questi cinque diretti proprio da James Cameron.



Scoprite il nostro approfondimento su James Cameron che ci porta dentro Pandora, in attesa di tornarci nelle sale a metà dicembre.