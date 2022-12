Avatar: La via dell'acqua fa il pieno a Natale? Raggiungerà i 900 milioni entro lunedì

Avatar La via dell acqua ha alzato il ritmo al box office e si avvia verso un week-end natalizio davvero ricco che potrebbe portarlo a ridosso o addirittura oltre i 900 milioni di dollari a livello globale entro lunedì.

Con 661 milioni di dollari già incassati in tutto il mondo al momento della stesura di questo articolo, secondo The Wrap il sequel di James Cameron potrebbe chiudere il weekend di Natale a 900 milioni di dollari a livello globale ed è sulla buona strada per diventare il più grande film globale dell'anno.

Nonostante gli incassi deludenti in Cina, solo 80 milioni in otto giorni dopo un weekend di apertura di 57 milioni che sembrano sempre di più confermare che il Regno di Mezzo ha definitivamente rinunciato a Hollywood, Avatar: La via dell'acqua continua a crescere anche negli USA: ieri venerdì 23 ha incassato 19,5 milioni, e dovrebbe portarsi sui 55 milioni entro domenica e 82 milioni entro lunedì. Su una base di 3 giorni, si sta comportando come Rogue One, con entrambi i titoli che nel periodo natalizio hanno fatto registrare un calo -59% nel loro secondo fine settimana (Spider-Man: No Way Home calò del 68% nel fine settimana 2 84,5 milioni, col giorno di Natale che cadeva il sabato).

Nel frattempo, sempre ieri venerdì 23 dicembre, in Italia Avatar 2 ha superato i 15 milioni di euro, incassando 1,2 milioni di euro 49.106 euro con una media di 2.305.

