Avatar: La via dell'acqua tra i migliori 10 film del 2022 per la National Board Review

Se Top Gun Maverick è il film del 2022 per la National Board of Review, una vittoria che da quasi per scontata una futura nomination Best Picture agli Oscar 2023 per il blockbuster di Tom Cruise, ma allora che dire di Avatar: La via dell'acqua?

Il sequel di James Cameron, non ancora arrivato nelle sale, è stato nominato tra i migliori 10 film dell'anno dalla National Board of Review, un prestigioso elenco più che una classifica che 'premia' tutti i titoli selezionati per essere 'ricordati' come i migliori e i più significativi del proprio anno. Tra l'altro è la seconda nomina Best Picture ricevuta da Avatar La via dell acqua, dato che nelle scorse ore il film 20th Century Studios/Disney ha ottenuto anche diverse nomination ai Satellite Awards, i premi della International Press Academy.

Comunque, con l'aggiunta di Top Gun: Maverick eletto film dell'anno, questi sono I titoli selezionati dalla National Board of Review, come da tradizione in rigoroso ordine alfabetico:

Aftersun (A24)

Avatar: The Way of Water (20th Century Studios)

The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures)

Everything Everywhere All at Once (A24)

The Fabelmans (Universal Pictures)

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix)

RRR (Variance Films)

Till (Orion/United Artists Releasing)

The Woman King (Sony Pictures)

Women Talking (United Artists/Universal)

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 14 dicembre in Italia e il 16 dicembre negli USA e in Cina. Per altre novità sulla saga, sapete che Avatar 5 lascerà Pandora per il pianeta Terra?