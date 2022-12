Avatar: La via dell'acqua va verso il miglior debutto del 2022, sia domestico che globale

Una delle frasi più utilizzate da chi come noi ha avuto modo di commentare Avatar: La via dell'acqua prima della sua uscita nelle sale è stata questa: mai scommettere contro James Cameron. E, stando alle nuove analisi di mercato, quelle parole si sono dimostrate profetiche.

Secondo i nuovi dati raccolti dal The Hollywood Reporter, infatti, il sequel di Avatar conquisterà il miglior debutto del 2022 sia a livello domestico (mercato Nord-Americano) sia a livello globale (la somma di tutti gli altri mercati internazionali): gli analisti prevedono un'apertura compresa tra i 150 milioni e i 200 milioni di dollari tra Stati Uniti e Canada, e una cifra compresa tra i 450 milioni e i 550 milioni su scala internazionale.

Ricordiamo che la più grande apertura mondiale del 2022 appartiene ancora a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che fu in grado di conquistare 449 milioni nel suo week-end di debutto, mentre il record di apertura dell'era post-pandemia è detenuto da Spider-Man: No Way Home, che l'anno scorso proprio di questi tempi registrava 583 milioni di dollari. A livello domestico, invece, Doctor Strange 2 ha incassato 187 milioni di dollari nel suo weekend di apertura, e potrebbe riuscire a difendersi da Avatar 2: mai scommettere contro James Cameron, comunque, con l'autore canadese che si appresta a superare di slancio i debutti domestici di Top Gun: Maverick (126 milioni), Jurassic World Dominion (145 milioni) e The Batman (134 milioni).

Avatar La via dell acqua è al cinema in Italia ed esordirà negli Stati Uniti e in Cina da domani venerdì 16 dicembre. Nel frattempo, James Cameron ha la soluzione perfetta per la vostra pausa pipì durante Avatar 2.

Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sui risultati del box office.