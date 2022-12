Avatar: La via dell'acqua macina al box office: sorpresa nel weekend e ottimo primo lunedì

Nonostante la competizione della clamorosa finale dei mondiali di calcio Fifa, gli analisti riportano che i riconteggi del post-fine settimana hanno premiato Avatar: La via dell'acqua, col film di James Cameron che ha portato a casa un totale maggiore di quello annunciato inizialmente.

Come segnalato dall'analista del box office Gitesh Pandya, il sequel ha ottenuto 7 milioni in più rispetto alle cifre precedentemente annunciate, un tesoretto che innalza a 441,6 milioni il totale complessivo del botteghino globale dopo il primo week-end di programmazione, con 134 milioni guadagnati a livello nazionale e 307,6 milioni a livello internazionale. Pandya ha scritto su Twitter che The Way of Water dovrebbe raggiungere un totale globale di 500 milioni entro oggi 20 dicembre, accodandosi a tutti coloro che prevedono che Avatar 2 continuerà ad impennare in termini di incassi.

In Italia, il film è partito fortissimo e supererà oggi gli 11 o addirittura i 12 milioni di euro, avendo chiuso lunedì 19 dicembre ad un totale di 10,9 milioni totali, mentre negli Stati Uniti nel suo primo lunedì Avatar: The Way of Water ha incassato ben 16 milioni, portando il totale domestico a 150,1 milioni dopo quattro giorni di programmazione: si tratta di un primo lunedì superiore a quello di Black Panther: Wakanda Forever (11,1 milioni), nonché il secondo miglior lunedì del 2022, superando quello del lunedì 4 luglio di Minions: The Rise of Gru ma restando molto sotto al lunedì del Memorial Day di Top Gun: Maverick (33,8 milioni di dollari): entrambi i film citati, però, hanno potuto godere di un lunedì festivo, con ricorrenze molto sentite al box office americano.

Nel frattempo, purtroppo, vi segnaliamo che in India un uomo è morto durante la visione di Avatar 2: una cosa simile era già accaduta col primo film del 2009, ma a Taiwan.