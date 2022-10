Avatar, la lunga attesa di un sequel sarà ripagata? Secondo le ultime è sicuro!

Avatar: La via dell'acqua è senza ombra di dubbio uno dei film più attesi dell'anno. Per il suo nuovo kolossal, James Cameron non si è fatto prendere dalla fretta e ha sfruttato i molti anni di lavoro per sviluppare al meglio il comparto tecnico e visivo della pellicola.

Il film arriverà infatti ben 13 anni dopo il primo capitolo. Tantissimo tempo, ma la lunga attesa verrà con molta probabilità ripagata. Come Titanic e Avatar, il film rivoluzionerà visivamente il mondo del cinema e gli spettatori non vedono l'ora di immergersi in questa nuova avventura.

Gran parte del film è girato sott'acqua, con i membri del cast di Avatar 2 che hanno dovuto imparare a trattenere il respiro per lunghi periodi di tempo. Questo grazie a Cameron e al suo team, che hanno inventato un tipo completamente nuovo di tecnologia mocap subacquea. Il regista ha insistito sul fatto che le riprese subacquee fossero effettivamente reali, così da creare un'esperienza ancor più coinvolgente.

Gli incredibili effetti visivi hanno portato il primo Avatar ha disintegrare record su record e La via dell'acqua sembra avere tutte le intenzioni di voler replicare le imprese del suo predecessore. Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento del trailer di Avatar: La via dell'acqua e vi ricordiamo che il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre.