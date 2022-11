Avatar: La via dell'acqua, lavori finiti! Sui social si festeggia, e spunta Del Toro

I lavori su Avatar: La via dell'acqua sono ufficialmente conclusi: lo comunica il collaboratore di James Cameron e co-produttore della saga Jon Landau, che poco dopo la pubblicazione del nuovo spot di Avatar 2 svelava sui social una foto dal dietro le quinte del film.

Nello spirito della Festa del Ringraziamento, Landau ha pubblicato una foto che vede lui e James Cameron (armato di una enorme bottiglia di champagne) in compagnia dell'enorme team di post-produzione del film: il gruppo è colto in quello che è chiaramente un grande momento celebrativo per tutti i soggetti coinvolti, che hanno lavorato a questo film letteralmente per anni: "Congratulazioni a tutta la famiglia Avatar: The Way of Water", ha scritto Landau. "Ieri abbiamo completato il nostro mix finale e il mastering delle immagini e ho scattato questa foto del nostro team di post-produzione. Sono grato a ognuno di voi per il contributo al film".

Anche il regista premio Oscar Guillermo del Toro, amico intimo di Cameron (che avrebbe dovuto produrgli il famoso film mai fatto Le montagne della follia), ha elogiato il team per l'ottimo lavoro svolto. In una risposta al tweet di Landau, Del Toro ha elogiato il sequel definendolo "un risultato sbalorditivo" che è "pieno di panorami maestosi ed emozioni su scala epica. Un maestro all'apice dei suoi poteri".

Avatar: La via dell'acqua uscirà in Italia il 14 dicembre prossimo. Per altri contenuti ammirate il trailer finale di Avatar La via dell acqua.