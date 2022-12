Avatar: La via dell'acqua, Kevin Smith non aveva riconosciuto Sigourney Weaver!

Sigourney Weaver è una delle star più acclamate del franchise Avatar di James Cameron ma sembra che la notizia si sfuggita a qualcuno. Il regista di Clerks, Kevin Smith, ha confessato di non sapere della presenza di Sigourney Weaver nel cast di Avatar: La via dell'acqua, uscito nelle sale qualche giorno fa.

"Sai che ho scoperto in settimana che non sapevo nulla di Avatar? Il piccolo e magico gatto blu, quello che fa le stronzate alla Jedi. Non avevo idea che fosse Sigourney Weaver. È stato piuttosto sbalorditivo, sono rimasto piuttosto sbalordito. Mi dicevo 'Oh, mio Dio, è una mania'. Poi ci ho pensato e ho pensato che le somigliasse davvero. Ho visto online il backstage in cui l'hanno trasformata in un'adolescente gatta blu. È un pazzo genio [riferendosi a Cameron]" ha dichiarato Smith.



Il regista ha proseguito, elogiando l'attrice:"Ti prepari per qualsiasi tipo di complicazioni quando fai interpretare a Sigourney una ragazza adolescente, ma che impresa sbalorditiva è stata, davvero una figata... Nel pezzo che ho visto le piaceva studiare, si allenata per avere una voce più acuta, mi piace, ha lavorato sulle sue vocalizzazioni in modo che potesse fare la voce... Non ha abbastanza credito, amico". Avatar 2 ha conquistato il giovedì migliore dell'anno per incassi, puntando ora i 400 milioni.



Nel primo film Sigourney Weaver ha interpretato la dottoressa Grace Augustine, mentre nel secondo film le è stato assegnato il ruolo di Kiri, una giovane Na'vi.



Non perdetevi la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, nelle sale in queste settimane, per la regia di James Cameron.