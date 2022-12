Avatar: La via dell'acqua, Jon Landau:'I sequel servono per presentare più personaggi'

Il primo film di Avatar del 2009 si concentra principalmente sul personaggio di Jake Sully, interpretato da Sam Worthington, mentre Avatar: La via dell'acqua, in procinto di arrivare nelle sale, si concentra su più personaggi. La spiegazione di questa scelta arriva dal produttore del film, Jon Landau, intervistato da Comicbook.

"Nel primo film non siamo realmente riusciti ad esplorare personaggi al di fuori di Jake e Neytiri [Zoe Saldana]. Era una storia d'amore. Era la loro storia. E così tante scene erano incentrate su di loro. Abbiamo davvero visto Avatar: La via dell'acqua e i futuri sequel come un modo per presentare alle persone più personaggi, ognuno con i propri difetti. Nessuno di loro è un supereroe. Guardi il film e la famiglia è il tema maggiormente universale, quindi ne volevamo uno che fosse riconoscibile ovunque, ma stiamo raccontando la storia non solo dal punto di vista dei genitori" ha chiarito il produttore di Avatar, mentre James Cameron ha saltato l'anteprima di Los Angeles.



"Ritengo che ciò che lo rende interessante sia la presenza di questi adolescenti, questi bambini che entrano in questa storia. Quando li incontriamo sono insicuri. Non sanno cosa significhi la vita, vivono all'ombra del padre. Uno non sa nemmeno chi sia suo padre. Hanno una relazione mista, una famiglia. Ancora una volta questo lo rende riconoscibile. Quanti adolescenti oggi stanno lottando con le proprie esistenze e i genitori allo stesso modo? Poi incontriamo un clan che non assomiglia agli Omaticaya ma sono ancora Na'vi, un clan che non vuole accettare i Sully perché sono diversi [...]".



Un tema universale, come ricorda Jon Landau, perché abbiamo a che fare con 'persone che migrano persone che diventano rifugiate', e il franchise affronta 'la fantascienza come metafora del mondo in cui viviamo'.

Jon Landau inoltre ha aperto ad un franchise espansivo di Avatar come Marvel e Star Wars.