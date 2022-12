Avatar La via dell'acqua, Jon Landau: 'Continueremo ad alzare il livello della trama'

Dopo una lunga attesa, domani Avatar: La via dell'acqua arriverà finalmente nelle sale italiane. In occasione dell'uscita del film, il produttore Jon Landau ha voluto sottolineare l'importanza data alla trama della pellicola durante il suo sviluppo, che sarà il focus anche dei capitoli futuri.

“Bene, penso che per prima cosa continueremo ad alzare l'asticella della narrazione. Penso che quello che faremo sarà uscire ed incontrare nuovi clan. Usciremo e vedremo diversi biomi, e questo porterà a nuove sfide tecnologiche. Come li presenteremo? Proprio come l'acqua ha presentato delle sfide in questo capitolo. E quello che continueremo a fare non sarà solamente guardare al come utilizzare gli strumenti della tecnologia, ma come poter coinvolgere la comunità espositiva per creare un miglioramento in tutti i cinema. Perché è quello che dobbiamo fare, mentre competiamo con sempre più home streaming e schermi più grandi. Non si tratta solo dei contenuti che creiamo, ma anche di una partnership con le sale".

Il cast di Avatar: La via dell'acqua, che uscirà nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre, è composto da Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald, Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel e CJ Jones.