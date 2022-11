Avatar La via dell'acqua, James Cameron: 'Ci sarà più spazio per le emozioni'

Tra poco più di un mese arriverà nei cinema di tutto il mondo Avatar: La via dell'acqua, l'attesa pellicola di James Cameron sequel del kolossal del 2009. Come ben sapete il film durerà all'incirca 190 minuti, una durata davvero notevole pensata dal regista per un motivo ben preciso.

"L'obiettivo è raccontare una storia estremamente avvincente ed emotiva", ha condiviso Cameron con Total Film per GamesRadar. "Direi che l'enfasi nel nuovo film è più sul personaggio, più sulla storia, più sulle relazioni, più sulle emozioni. Nel primo film non abbiamo dedicato tanto tempo alle relazioni e alle emozioni come nel secondo film, che è invece un film più lungo, perché ci sono più personaggi da scoprire. C'è più storia da raccontare".

Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: La via dell'acqua racconterà le vicende della famiglia Sully, con Sam Worthington Zoe Saldaña che torneranno a ricoprire i ruoli rispettivamente di Jake e Neytiri.

"La gente dice: 'Oh, mio ​​Dio, una storia di famiglia della Disney? Proprio quello che vogliamo...' Questo film non è quel tipo di storia di famiglia", ha confessato il regista. "Questa è una storia di famiglia simile a I Soprano".

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre e vi lasciamo con le prime previsioni al box office di Avatar: La via dell'acqua.