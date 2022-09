Avatar La via dell'acqua, James Cameron vuole stupire ancora: 'Di sequel ne so qualcosa'

Nel corso di una recente intervista promozionale, lo sceneggiatore e regista canadese James Cameron si è detto pronto a stupire ancora con Avatar: La via dell'acqua, attesissimo sequel del primo Avatar uscito nel 2009.

Il regista, che di sequel di certo ne sa qualcosa avendo realizzato nel corso della sua carriera due dei più famosi e acclamati 'capitoli 2' della storia del cinema, ovvero Terminator Il giorno del giudizio e Aliens Scontro finale, non si è detto preoccupato dallo scarto temporale trascorso tra il film originale e questo secondo episodio, che arriverà a ben tredici anni di distanza dal primo Avatar: anzi, secondo Cameron, un buon sequel ha bisogno del suo tempo per mostrarsi ai fan.

"Penso che, visto il successo del primo episodio, avrei potuto benissimo fare un sequel subito, tipo due anni dopo, e molto probabilmente sarebbe stato un flop perché le persone non avrebbero avuto modo di relazionarsi con i personaggi o con la direzione presa dalla storia. La mia esperienza personale è questa: ho realizzato un sequel chiamato Aliens, che è uscito sette anni dopo il film originale di Ridley [Scott, ndr]. Fu accolto molto bene. Poi ho realizzato un sequel chiamato Terminator 2, sempre sette anni dopo il primo episodio. Ancora una volta è stato un enorme successo, ha fatto molto meglio del primo in termini di incassi. Inizialmente con Avatar 2 ero preoccupato di aver allungato troppo l'attesa, dato che sono passati tredici anni dal primo film, ma la mia preoccupazione è sparita quando abbiamo pubblicato il primo trailer e abbiamo fatto 148 milioni di visualizzazioni in 24 ore. C'è la sensazione di qualcosa in arrivo, forse le persone si sono dette: 'Si, è passato tanto tempo, ma mi ricordo quanto è stato bello all'epoca'. Questa cosa gioca a nostro favore? Non saprei. Immagino che lo scopriremo tra non molto."

Quando il trailer di Avatar La via dell acqua è uscito su internet lo scorso maggio, dopo essere stato esclusiva delle sale cinematografiche per qualche settimana, è diventato immediatamente virale e, secondo gli analisti, ha battuto perfino i numeri dei più recenti teaser della saga di Star Wars, in termini di spettatori.

Ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua uscirà al cinema dal 14 dicembre in Italia. Dal 22 settembre, invece, nelle sale tornerà il primo Avatar con un nuovo master in 4K per riportare gli spettatori su Pandora in attesa del sequel.