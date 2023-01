Avatar: La via dell'acqua di James Cameron ha superato Star Wars Il risveglio della Forza!

Giusto ieri vi facevamo notare come James Cameron abbia firmato 3 dei 5 migliori incassi della storia del cinema, ma grazie allo strepitoso successo di Avatar: La via dell'acqua oggi dobbiamo immediatamente correggere il tiro e ristringere il cerchio.

Si, perché in queste ore Avatar: La via dell'acqua ha superato Star Wars: Il risveglio della Forza, diventando il quarto miglior incasso della storia del cinema dietro al primo Avatar (2,9 miliardi), Avengers: Endgame (2,7 miliardi) e Titanic (2,1 miliardi) e relegando il film di JJ Abrams alla posizione più bassa della top5: non ci sono ancora i numeri ufficiali, che arriveranno come al solito al più tardi lunedì, ma Deadline riporta che nel suo settimo week-end di programmazione il sequel di James Cameron incasserà nei soli Stati Uniti altri 16 milioni di dollari.

La cifra non solo permetterà a La via dell'acqua di conquistare la prima posizione dei migliori incassi settimanali per il settimo fine settimana consecutivo, ma spingerà il suo totale worldwide a 2,072 miliardi, un bottino superiore di appena un milione rispetto al record di Star Wars (2,071 miliardi). Questo senza contare gli incassi da tutti gli altri mercati, che chiaramente contribuiranno a consolidare la quarta posizione all-time. Inoltre, il sorpasso su Star Wars curiosamente sarà doppio: entro la fine di questo fine settimana, infatti, La via dell'acqua supererà anche Star Wars: The Last Jedi a livello domestico, diventando l'undicesimo film di maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti e in Canada.

Da segnalare inoltre che i sette fine settimana di fili alla posizione numero di Avatar 2 lo mettono al pari dello stesso risultato ottenuto dall'originale Avatar nel 2009 e dal film vincitore dell'Oscar Sul lago dorato, con Henry Fonda e Katherine Hepburn, uscito nel 1981.

Nel frattempo, durante la settimana in Italia Avatar 2 è uscito dal podio per la prima volta dal 14 dicembre scorso, ma con gli incassi di venerdì 27 è tornato in seconda posizione con altri 113mila euro, per un impressionante totale di 42,5 milioni: si prevede che supererà i 43 milioni entro lunedì.