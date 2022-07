Avatar La via dell'acqua durerà circa 3 ore: James Cameron non vuole sentire lamentele

James Cameron potrebbe non tornare per la regia di Avatar 4 e 5, ma in attesa di una sua decisione in tal senso gli occhi del mondo sono puntati su Avatar: La via dell'acqua, primo sequel del capolavoro del 2009 che esordirà nei cinema il 14 dicembre.

Uno degli aspetti che più incuriosisce i fan è legato al minutaggio del film: quanto durerà Avatar: La via dell'acqua? Un numero preciso non è ancora stato divulgato, ma James Cameron, abituato alle 'lunghe distanze' con Titanic (194 minuti), The Abyss (140 minuti) e il primo Avatar (162 minuti), in una recente intervista promozionale ha fatto sapere che Avatar: La via dell'acqua durerà circa 3 ore.



Ma a questo proposito, il regista ha anche fatto sapere al pubblico che non sopporterà lamentele sulla durata di Avatar: La via dell'acqua: "Non voglio sentire lamentele da parte di nessuno sulla lunghezza del film, dato che oggi tutti sono disposti a sedersi davanti alla televisione e guardare una serie per otto ore consecutive. Già mi immagino recensioni del tipo: 'Questo lunghissimo film di tre ore per una visione agonizzante in sala'...Ma fatemi il piacere, cazzo! Ho visto i miei figli sedersi sul divano e spararsi cinque episodi di un'ora consecutivamente, senza pause".

Del resto, ultimamente, anche i film di supereroi hanno iniziato a raggiungere minutaggi molto più lunghi della media delle opere cinematografiche, e lo stesso dicasi per alcuni episodi televisivi, tutti elementi che stanno portando ad una contaminazione tra il cinema e le serie tv in streaming. Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

In attesa di scoprire quanto esattamente durerà Avatar: La via dell'acqua, in arrivo al cinema dal 14 dicembre, vi ricordiamo che a settembre Avatar tornerà nelle sale italiane per una nuova uscita celebrativa.