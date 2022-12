Avatar: La via dell'acqua, James Cameron deve molto a Lawrence d'Arabia

Le 800 pagine di appunti di James Cameron su Avatar 2 assumono un significato più potente ora che il regista ha rivelato in che modo - e da chi - il suo lavoro è stato influenzato. Tra i vari classici della storia del cinema, è stato infatti Lawrence d'Arabia a ispirarlo di più.

Per dare forma ad un lavoro estremamente curato e stratificato come quello di Avatar, avere un background culturale colmo e variegato è indispensabile. Lo sa bene James Cameron che, dopo il successo della prima pellicola nel 2009, si appresta a sfornare un altro capolavoro con La via dell'acqua in uscita il 14 dicembre.

Lo stesso regista, durante un'intervista rilasciata proprio in occasione del primo Avatar, aveva citato un classico della storia del cinema come sua principale fonte di ispirazione: l'epopea storica di David Lean Lawrence d'Arabia. Nel film del '63 si racconta del viaggio dell'archeologo e diplomatico militare britannico T.E. Lawrence (Peter O'Toole) e delle tribù arabe autoctone riunitesi per ribellarsi ai turchi in Medio Oriente durante la Prima Guerra Mondiale. Da qui sono ravvisabili alcuni archetipi riconoscibili poi nella storia di Cameron, come: la frontiera americana, il conflitto tra una civiltà tecnica ed una militare ed infine una popolazione indigena strettamente legata alla natura.

Una sovrapponibilità di temi che non si ritrova peerò nell'estetica dei due film. Da un lato abbiamo l'universo fittizio di Cameron ed un pianeta lunare pieno di risorse chiamato Pandora, la cui costruzione è stata realizzata al computer con effetti visivi rivoluzionari, mentre dall'altra parte ci colpiscono i deserti reali ed ipnotici di Spagna e Giordania catturati da Lean.

Dopo tutto ciò che sta circolando intorno al progetto, sarà Avatar 2 il prossimo kolossal del cinema?