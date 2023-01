Avatar: La via dell'acqua, James Cameron ha buttato via una guerra dei Na'vi nello spazio

Nel corso di una recente intervista promozionale concessa al magazine Entertainment Weekly, uno dei co-sceneggiatori di Avatar: La via dell'acqua ha svelato che il sequel di James Cameron stava per includere una grande battaglia spaziale con i Na'vi.

Secondo il co-sceneggiatore Rick Jaffa, infatti, uno dei piani originali per The Way of Water vedeva i Na'vi combattere gli 'invasori alieni', vale a dire gli umani, nello spazio sopra i cieli di Pandora, ma alla fine la sequenza venne completamente scartata dalla sceneggiatura e non fu mai neppure girata. "C'era questa idea per una grande battaglia spaziale con i Na'vi", ha spiegato Jaffa. "E non fu uno scherzo, ci abbiamo lavorato davvero molto, non fu una cosa buttata lì e basta. Eppure, per quanto ci sforzassimo, non riuscivamo a capire come usarla per arricchire la storia che stavamo racontando. Un giorno Jim ha detto: 'Beh, dammi qualche settimana.' Se n'è andato e ha scritto una sceneggiatura interamente nuova. Che, per inciso, è una sceneggiatura brillante... Alla fine le abbiamo confrontate, e la vecchia sceneggiatura con la battaglia spaziale è stata buttata via perché semplicemente non era davvero la storia che volevamo raccontare."

Comunque, come spesso gli capita, James Cameron ha avuto ragione, dato che la nuova sceneggiatura ha portato Avatar La via dell acqua a superare Spiderman No Way Home, un risultato che fa del sequel di Avatar il miglior incasso del box office post-pandemia nonché sesto maggior successo di sempre al box office mondiale. Tra l'altro, vi ricordiamo che le idee scartate di cui parla Rick Jaffa sono state riciclate per il fumetto Avatar The High Ground, pubblicato come prequel de La via dell'acqua.

Avatar 2 è ancora in programmazione al cinema, e secondo Forbes supererà i 2 miliardi di dollari durante il week-end che sta arrivando.