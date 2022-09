Avatar La Via dell'Acqua, James Cameron: il 3D al cinema è come l'introduzione del colore

Dopo aver confermato l'inizio delle riprese di Avatar 4, il regista e sceneggiatore James Cameron è tornato a parlare di Avatar La via dell acqua e della tecnologia che lo porterà sui grandi schermi di tutto il mondo.

Naturalmente il primo Avatar del 2009 è passato alla storia, più che per i suoi quasi tre miliardi di incasso, soprattutto per l'uso rivoluzionario degli effetti speciali, delle cineprese digitali e della tecnologia 3D: un tipo di innovazione che, secondo Cameron, equivale per la storia del cinema all'introduzione del colore: "Il 3D per la maggior parte delle persone è 'finito', ma io non la penso così. Anzi, secondo me è appena iniziato. Ora è un'opzione, per così dire, fa parte di una delle tante offerte quando vai al cinema. Ma io lo paragono al colore: quando i film a colori arrivarono per la prima volta, fu un grosso problema. La gente andava a vedere i film perché erano a colori, e penso che all'epoca di Avatar, le persone andassero a vedere i film perché erano in 3D... Io penso che abbia avuto un impatto sul modo in cui i film vengono pensati e concepiti."

Il regista ha arricchito il suo ragionamento con alcuni dati incontestabili: "Il primo Avatar rappresentò la prima volta che l'Oscar per la migliore fotografia veniva assegnato ad un film girato con una cinepresa digitale 3D. Non era mai successo prima, nessuna cinepresa digitale aveva mai vinto l'Oscar per la migliore fotografia fino ad allora. Poi negli anni successivi, le stesse cineprese sono state utilizzate dai direttori della fotografia che avrebbero vinto l'Oscar, ed è accaduto 3 anni su 4 dopo l'uscita di Avatar. L'Academy aveva accettato la cinematografia digitale. E tutti e tre quei film erano in 3D".

I film a cui Cameron fa riferimento sono Hugo, Life of Pi e Gravity, che ottennero il plauso per la loro applicazione del 3D e vinsero l'Oscar per la migliore fotografia. Tuttavia, il rovescio della medaglia fu che, dopo il successo di Avatar, tutti gli studi cinematografici all'epoca provarono a cavalcare l'onda del successo del 3D iniziando a convertire i propri film in 3D durante la post-produzione, senza ottenere gli stessi risultati di opere che invece venivano pensate fin dall'inizio per una messa in scena con maggior profondità di campo. Anche a causa della scarsa implementazione della tecnologia in molti film, gran parte del pubblico ha iniziato a prendere le distanze dal 3D che, in poco tempo, è passato in secondo piano.

Avatar: La via dell'acqua riuscirà ad avere lo stesso impatto del primo episodio? Lo scopriremo dal 14 dicembre.