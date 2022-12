Avatar: La via dell'acqua primo in Italia nella Vigilia di Natale: cosa dice il box office

Avatar 2 negli USA sta battendo anche il maltempo, ma anche se il film di James Cameron procede spedito si prevede un weekend al di sotto degli standard consueti per 'colpa' della Viglia di Natale e del 25 dicembre.

Ci spieghiamo meglio: come tutti gli analisti del box office sostengono da sempre, i giorni festivi 24 e 25 dicembre sono 'finti' amici del box office se 'cadono' nel weekend, in quanto, neanche a dirlo, le famiglie rimangono in casa per cenoni e pranzi vari ed eventuali.

Il ritmo e i risultati più interessanti e 'veritieri' da valutare saranno quelli di domani 26 dicembre, un Santo Stefano che cade di lunedì, un 'vero' giorno festivo che per gli esperti rispecchierà in maniera più fedele l'andamento dei film in cartellone. Ma basta considerare i dati del box office italiano per avere un quadro preciso della situazione: ieri, infatti, l’incasso totale è stato di 984mila euro, un -73% rispetto a sabato scorso, non 'appesantito' dai preparativi per la Vigilia.

Avatar: La via dell’acqua ha guidato ancora una volta la classifica, ma lo ha fatto con 'appena' 605mila euro, che innalza il suo totale a 15.7 milioni. Rimangono invariate tutte le prime sei posizioni della Top 10: al secondo posto Il grande giorno, di Aldo Giovanni e Giacomo, che con altri 163mila euro sale ad un totale di 560mila, mentre al terzo posto troviamo Le otto montagne, con 55mila euro ieri e un totale di, 257mila. Seguono Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio (53mila euro e un totale di 2,7 milioni), The Fabelmans (44mila euro e un totale di 242mila euro) e la new entry Whitney – Una voce diventata leggenda (21mila euro e un totale di 93mila).

Secondo gli analisti internazionali, comunque, a livello globale Avatar 2 dovrebbe arrivare ai 900 milioni entro la fine del week-end lungo, quindi compreso Santo Stefano: risentiamoci questo pomeriggio per i nuovi dati che arriveranno dagli Stati Uniti, e buon pranzo di Natale!