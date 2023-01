Avatar: La Via dell'Acqua sta per diventare il più grande incasso del 2022!

Che Avatar: La Via dell'Acqua fosse un film pensato per infrangere record su record lo si sapeva sin dall'annuncio: James Cameron non ha atteso 15 anni per caso prima di rilasciare la sua ultima fatica, e i numeri stanno (tanto per cambiare) dando ragione al regista di Titanic e Terminator, come dimostra un nuovo, incredibile traguardo.

Incredibile quanto, ovviamente, abbastanza prevedibile: dopo aver preso posto nella top 10 all time al box-office italiano, infatti, il film con Sigourney Weaver, Sam Worthington e Zoe Saldana si appresta a raggiungere il ragguardevole traguardo degli 1,5 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, assicurandosi un ulteriore record.

Superando gli 1,48 miliardi di dollari portati a casa da Top Gun: Maverick, infatti, Avatar: La Via dell'Acqua si assicurerà il posto di miglior incasso globale di un film uscito nel 2022, scavalcando appunto proprio il film con Tom Cruise, non esattamente un prodotto indipendente e penalizzato dalla distribuzione.

Secondo le attuali stime, Cameron e soci dovrebbero riuscire a raggiungere tagliare il nastro già durante la giornata di domani, quando saranno messi in conto anche gli incassi di oggi. Insomma, una performance più che soddisfacente per questo filmetto da nulla, non trovate? A proposito di incassi, Avatar: La Via dell'Acqua è ufficialmente in pari già da qualche giorno: i prossimi guadagni saranno unicamente profitto.