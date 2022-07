Avatar La via dell'acqua incasserà più di Avatar? A James Cameron non importa granché

Dopo aver discusso la durata di Avatar La via dell'acqua e messo in chiaro che non vuole sentire lamentele da parte di chi binge-watcha le serie tv come se non ci fosse un domani, James Cameron ha parlato anche dell'ansia da prestazione da box office del suo attesissimo sequel.

Come saprete Avatar è il maggior incasso nella storia del cinema e lo è diventato per due volte, la prima ai tempi della sua uscita nel 2009 quando fu in grado di superare il record di allora, detenuto da Titanic, diretto sempre dallo stesso Cameron, la seconda nel 2021 quando, grazie ad una seconda distribuzione, ha superato il record di Avengers: Endgame, che lo aveva sorpassato nel 2019.

Ora la domanda che tutti si stanno facendo é: Avatar: La via dell'acqua riuscirà a superare Avatar? La missione è ovviamente difficilissima, ma Top Gun: Maverick e Spider-Man: No Way Home hanno dimostrato che il box office sta tornando più in forma che mai (per lo meno con i film giusti) e se c'è qualcuno che può riuscire nell'impresa di superarsi è James Cameron, la cui carriera è stata letteralmente un successo al box office dopo l'altro. Eppure forse il primo che non presterà attenzione agli incassi di Avatar: La via dell'acqua sarà proprio lui.

"Questi sequel sono forse il progetto più stupido della storia", ha scherzato il regista durante un'intervista esclusiva con Empire. "Per metterla nella maniera più semplice possibile, con i nuovi film abbiamo tutto da perdere: il mercato di oggi non è paragonabile a quello del 2009, e se facessimo il 20% o il 30% in meno sarebbe comunque un male. Poi sicuramente gli haters diranno che a loro non frega un cazzo di questi film e che ormai non si ricordano niente del capitolo originale, né la storia né i nomi dei personaggi. Ma possono sempre andarsi a rivedere il film, così staranno zitti. Non sono preoccupato per queste cose."

Avatar: La via dell'acqua uscirà nei cinema italiani a partire dal 14 dicembre 2022.