Avatar: La via dell'acqua, impennano le stime al box office: debutto USA da 170 milioni?

Avatar La via dell acqua è dietro l angolo, il sequel di James Cameron è atteso nei cinema di tutto il mondo a partire da questa settimana e con la febbre dell'hype in crescita, in queste ore si sono impennate anche le proiezioni al box office USA.

In attesa di un responso dal sempre nebuloso mercato cinese, dove si parla di numeri record di prevendite, stando a The Wrap le previsioni di incasso all'esordio in Nord-America per Avatar: La via dell'acqua sono in aumento: stando ai nuovi numeri, il sequel dovrebbe esordire in un range tra 150-170 milioni di dollari nei soli Stati Uniti. Si tratterebbe del terzo miglior fine settimana di apertura del 2022, inferiore solo a quelli di Doctor Strange and the Multiverse of Madness (187,4 milioni) e Black Panther: Wakanda Forever (181 milioni).

Inoltre, sarebbe anche maggiore del doppio dell'apertura da 77 milioni guadagnata dal primo Avatar nel dicembre 2009, che però come sappiamo godette del monumentale passaparola che lo portò ad un totale di 785 milioni a livello nazionale e al record di 2,9 miliardi in tutto il mondo: come ha ricordato quest'anno Top Gun Maverick, il fatto più importante al box office, al di là del week-end di debutto, rimane il livello di tenitura di un film, e nel 2009 Avatar ne fece registrare uno dei più forti mai visti per un blockbuster con dei cali del fine settimana che non hanno mai superato il -26% fino al suo decimo week-end di programmazione.

Come si comporterà Avatar: La via dell'acqua, in confronto? Staremo a vedere. Il film esce in Italia dal 14 dicembre, nel frattempo gustatevi il final trailer di Avatar La via dell acqua.