Avatar La via dell'acqua, immergetevi negli oceani di Pandora con la nuova foto ufficiale!

Avatar e James Cameron stanno tornando, e in attesa di un prossimo trailer esteso Empire Magazine ha pubblicato in queste ore una nuova immagine ufficiale tratta dall'attesissimo sequel La via dell'acqua, in uscita in Italia dal 14 dicembre prossimo.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'immagine mostra una splendida scena subacquea tratta da Avatar: La via dell'acqua, con una giovane Na'vi (presumibilmente il personaggio interpretato da Sigourney Weaver, che sarà una figlia adolescente di Jake e Neytiri) che nuota attraverso un banco di pesci alieni con un sorriso d'entusiasmo scolpito in volto.

Il primo film di Avatar uscito nel 2009 è famoso per i suoi rivoluzionari effetti visivi, ancora oggi di molto superiori ai titoli più contemporanei, e James Cameron sembra essere intenzionato ad alzare l'asticella anche con questo secondo episodio: l'autore e il suo team hanno infatti sviluppato una nuova tecnologia per realizzare la performance capture direttamente sott'acqua allo scopo di filmare delle sequenze più coinvolgenti, un'impresa mai realizzata prima che richiedeva agli attori di trattenere il respiro sott'acqua per lunghi periodi (dimenticate l'acqua in CGI creata per il cinecomix Aquaman, ad esempio).

I prossimi capitoli della saga saranno autonomi ma racconteranno una lunga saga incentrata sulla famiglia di Jake Sully e Neytiri, con La via dell'acqua che sarà ambientato circa dieci anni dopo gli eventi del primo episodio. Nel cast, oltre a Sam Worthington e Zoe Saldaña, anche Stephen Lang in un nuovo vecchio ruolo sorprendente, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi e Matt Gerald, con Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Jemaine Clement, Michelle Yeoh e Vin Diesel.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!