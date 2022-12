Avatar: La via dell'acqua immenso: le stime al box office globale di capodanno fanno paura

I record di Top Gun Maverick stanno per essere superati: in questi minuti sono arrivati dagli Stati Uniti i primi dati per il week-end di capodanno di Avatar: La via dell'acqua, i numeri previsti dagli analisti sono fuori dal mondo.

Con l'allarme delle tempeste invernali ormai rientrato (non che il maltempo sia riuscito a rallentare il successo del film, durante il week-end natalizio), si prevede che Avatar: La via dell'acqua dominerà anche il fine settimana a cavallo tra 2022 2023, con le stime che parlano di un incasso di altri 87 milioni di dollari da venerdì a lunedì solo in Nord America: una cifra che rappresenterà un calo minimo del -8% rispetto al week-end precedente, e che dovrebbe portare il blockbuster di James Cameron oltre i 450 milioni di dollari in patria. A livello globale, invece, il sequel di Avatar sarà arrivato al traguardo degli 1,3 miliardi di dollari entro lunedì, una cifra che lo porterà a ridosso del record di Top Gun: Maverick di 1,4 miliardi.

Quel che più impressiona, a questo punto, è il fatto che il nuovo capitolo della saga di Pandora sta procedendo ad un ritmo maggiore del primo Avatar, e ha anche un vantaggio dell'11% rispetto a Top Gun: Maverick, che al suo terzo lunedì era arrivato a 401 milioni di dollari in Nord-America. Gli analisti credono che Avatar 2 supererà Maverick e la soglia di 1,5 miliardi di dollari la prossima settimana: dopodiché, i risultati del weekend della Befana sanciranno se il blockbuster 20th Century Studios potrà o meno essere in grado di superare Spider-Man: No Way Home a 1,9 miliardi e abbattere il tetto dei 2 miliardi (ma, lo ricordiamo, Avatar 2 andrà in profitto molto prima di quel risultato).

Nel frattempo, in Italia, nei prossimi giorni Avatar 2 supererà il totale di Avengers Endgame, il film che nel 2019 aveva momentaneamente strappato al primo Avatar il record di maggiore incasso di tutti i tempi.