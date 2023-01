Avatar La via dell'acqua, quanto hanno guadagnato gli attori? Ecco i vari cachet

Quando si parla di un budget al di sopra dei 250 milioni di dollari, è chiaro che James Cameron, per il suo Avatar - La via dell'acqua (in sala dal 14 dicembre 2022), non ha certo badato a spese. Altrettanto monumentali sono i cachet destinati agli attori del secondo capitolo della saga sui Na'vi.

Ad aver guadagnato di più sono stati Sam Worthington (10 milioni di dollari) e Zoe Saldana (8 milioni), interpreti, rispettivamente, dei protagonisti Jake Sully e Neytiri; inoltre, a Worthington spetta il 5% dei profitti del film: considerando un incasso attuale di 2 miliardi e sommando questi ultimi al salario iniziale dell'attore, ne deriva un guadagno di 110 milioni – peraltro destinato a salire: basti pensare che Avatar - La via dell'acqua ha superato Star Wars - Il Risveglio della Forza.

Poco al di sotto troviamo i 6 milioni di Kate Winslet (nei panni di Ronal, moglie del re di Metkayina), i 3,5 di Sigourney Weaver (la figlia adottiva Kiri) e i 2 di Stephen Lang (il colonnello Miles Quaritch). La scarsa importanza di Ronal non giustifica una cifra così esorbitante, ma le doti attoriali della Winslet, unita a partecipazioni in film del calibro di Titanic, Eternal Sunshine of the Spotless Mind e The Reader, ne aumentano necessariamente la portata.

Ad aver riscosso "solo" meno di un milione di dollari, invece, sono gran parte degli altri interpreti: i due figli maschi di Sully e Neytri – Lo'ah e Neteyam, interpretati da Britain Dalton e Jamie Flatters – hanno guadagnato rispettivamente 500 e 600 mila dollari, mentre l'attore di Spider (Jack Champion) si è aggiudicato una cifra di poco superiore, 750 mila.

Infine, cifre simili segnano un nuovo traguardo: Zoe Saldana ottiene il record di 4 film da 2 miliardi.