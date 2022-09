Avatar: La via dell'acqua, nuova foto: James Cameron ha iniziato le riprese di Avatar 4!

Purtroppo la d23 non ha portato con sé un nuovo trailer di Avatar: La via dell'acqua, ad eccezione di alcune clip di scene in anteprima mostrate in esclusiva ai presenti alla convention, ma le notizie sul futuro della saga di James Cameron per fortuna non sono mancate.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, Avatar: La via dell'acqua è tornato a mostrarsi con un nuovo concept art ufficiale, un gustoso antipasto che servirà per ingannare l'attesa per il prossimo trailer: il film uscirà nelle sale italiane a partire dal 14 dicembre, quindi non bisognerà armarsi di troppa pazienza dato che il filmato potrebbe debuttare molto presto (se cercate altro materiale inedito, date un'occhiata a questa nuova foto di Avatar La via dell acqua).

Tuttavia, da Pandora qualche buona notizia è già arrivata: durante la presentazione del film, infatti, Disney ha confermato che le riprese di Avatar 4 sono ufficialmente iniziate, ancora una volta sotto la guida del regista James Cameron. Come forse saprete, Avatar: La via dell'acqua e Avatar 3, il cui titolo è ancora sconosciuto, sono stati girati back-to-back, tuttavia, sebbene il progetto di Cameron comprenda un totale di cinque film per la saga di Avatar, il capitolo 4 e il capitolo 5 erano stati 'messi in pausa' dalla Disney dopo la fusione della Fox e non avevano ancora avuto il via libera definitivo. Le cose, a quanto pare, sono cambiate: che la Disney sia così soddisfatta del sequel da non voler aspettare neppure i risultati al botteghino?

Avatar: La via dell'acqua film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet. Prima di salutarvi v ricordiamo che il 22 settembre tornerà al cinema il primo Avatar, in una nuova edizione in 4K.