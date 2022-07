Avatar La via dell'acqua, nuova foto! Cameron: 'Questa saga il mio Signore degli Anelli'

A poche ore dall'annuncio del sorprendente nuovo ruolo di Sigourney Weaver in Avatar La via dell acqua, il produttore, regista e sceneggiatore James Cameron ha presentato al mondo una nuova immagine inedita dell'attesissimo sequel e ha paragonato la sua saga a quella de Il signore degli anelli.

Parlando con Empire nel prossimo numero in esclusiva mondiale dedicato ad Avatar: La via dell'acqua, l'autore ha parlato dei piani che sta preparando da oltre un decennio: “Quello che dissi ai ragazzi della Fox anni fa fu: 'Io lo farò, ma dobbiamo iniziare a giocare una partita più grande. Non voglio solo fare un film, e poi fare un altro film e poi fare un altro film. Voglio raccontare una storia più ampia, connessa'", spiega. Ciò significava necessariamente un confronto con una certa saga letteraria... "Immaginate che Avatar sia nato come una serie di romanzi, dei romanzi dalla portata simile a quella de Il Signore degli Anelli: è come se con questi film io volessi adattare quei romanzi. In linea teorica è fantastico, ma poi ho dovuto letteralmente creare dei fottuti romanzi da adattare!"

Alla fine, però, James Cameron ce l'ha fatta e quei 'romanzi' li ha creati davvero: La via dell'acqua uscirà in tutto il mondo a dicembre, con Avatar 3, ancora senza titolo e girato back-to-back, previsto per il 2024. Il piano adesso è quello di realizzare anche Avatar 4 e Avatar 5, che saranno gireranno insieme prossimamente. "Ho dovuto pensare a lungo e duramente se volevo anche fare un altro film di Avatar, perché dopo il primo capitolo avremmo avuto tutto perdere", spiega. “Dopo che hai fatto qualcosa di così trascendente in termini di successo, vuoi davvero provare a farlo di nuovo? Avrai moltissima pressione addosso. Ci ho pensato per due anni buoni prima di firmare l'accordo”. Ma James Cameron è sempre stato in grado di resistere alla pressione degli oceani, è James Cameron. Avvicinati alla via dell'acqua.

Qui sotto potete trovare la nuova immagine di Avatar: La via dell'acqua esclusiva di Empire. Per altri contenuti, invece, recuperate il primo sguardo a Kate Winslet nei panni di Ronal per Avatar 2.