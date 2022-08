Avatar La via dell'acqua, una nuova foto BTS svela un altro ritorno dal primo film

A qualche settimana dalla nuova foto di Avatar La via dell acqua, che ha immerso i fan negli oceani di Pandora, il produttore Jon Landau ha pubblicato una nuova immagine dal dietro le quinte del film che ha svelato un grande ritorno dal primo capitolo.

Si tratta del compositore Simon Franglen, che aveva lavorato alla colonna sonora del primo Avatar di James Cameron insieme allo storico collaboratore del regista, James Horner: Franglen, in qualità di produttore, aveva ricevuto una doppia nomination ai Grammy e ai Golden Globes per il tema principale di Avatar, e nel corso della sua carriera ha lavorato anche alle musiche di Titanic - per il quale produsse il brano celeberrimo 'My heart will go on' di Celine Dion), The Amazing Spider-Man, Seven, Skyfall e Spectre.

Avatar La via dell'acqua vedrà il ritorno di Sam Worthington nei panni del protagonista Jake Sully, oltre a Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald. Tra le nuove aggiunte del cast ricordiamo Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis e CJ Jones.

Il film uscirà in Italia a partire dal prossimo 14 dicembre, e sarà preceduto da una nuova distribuzione del film originale del 2009, che tornerà nelle sale dal 22 settembre.