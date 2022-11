Avatar La via dell'acqua: i fondali marini di Pandora al centro del nuovo poster IMAX!

Tra poco più di due settimane Avatar: La via dell'acqua arriverà finalmente nelle sale italiane, dodici anni dopo il primo capitolo del 2009 diretto da James Cameron.

L'imponente campagna marketing continua quindi a sfornare materiale promozionale del film e dopo il breve teaser di pochi giorni fa, un nuovo poster è stato condiviso tramite la pagina Twitter ufficiale di IMAX, per mostrare al pubblico il fondale sottomarino di Pandora. Come di consueto, potete recuperare la locandina in calce alla notizia.

Gli oceani di Pandora giocheranno un ruolo fondamentale nella pellicola e come visto nel poster saranno abitati da tanti nuovi animali marini. La più importante di queste creature sarà il Tulkun, una creatura simile ad una balena, che abbiamo già visto combattere al fianco dei Na'Vi nell'ultimo spot televisivo.

Con il primo Avatar che è attualmente considerato il film con il maggior incasso di tutti i tempi al botteghino globale, resta da vedere come si comporterà il suo sequel. Per adesso, si stima che il film dovrebbe debuttare totalizzando tra $ 150 milioni e $ 175 milioni nel suo weekend di apertura.

Per salutarvi, vi ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua è stato classificato PG-13 per nudità parziale. L'uscita nelle sale italiane è fissata per il prossimo 16 dicembre.