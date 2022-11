Avatar: La via dell'acqua, il final trailer è qui: Pandora come non l'avete mai vista

Come promesso dai teaser di ieri, nella notte italiana durante il Monday Night Football è andato in onda il trailer finale di Avatar: La via dell'acqua, nuovo film scritto e diretto da James Cameron che arriverà a dicembre al cinema a ben tredici anni di distanza dal primo Avatar del 2009.

Ovviamente, il filmato è stato reso disponibile online anche sui canali ufficiali della saga di Avatar, di James Cameron, del produttore Jon Landau e della casa di produzione 20th Century Studios: potete ammirarlo nel player all'interno dell'articolo. Il trailer include una valanga di sequenze inedite e mostra l'arrivo della famiglia Sully nella nuova tribù Na'Vi che vive tra le spiagge e gli oceani di Pandora, mentre l'esercito degli umani minaccia di rovinare la vita idilliaca dei nativi.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (composta Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la nuova produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron, insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver, con il soggetto firmato da Cameron, Jaffa, Silver e Josh Friedman e Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

Per altre letture, ecco tutto quello che sappiamo su Avatar 3 4 e 5, prossimi sequel della saga attualmente in varie fasi di lavorazione e in arrivo nel 2024, 2026 e 2028.