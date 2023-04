Avatar: La via dell'acqua è il film più redditizio del 2022: quanto ha guadagnato davvero?

Se Top Gun: Maverick è stato solo il secondo film più redditizio del 2022, la 'colpa' è tutta della prestazione di Avatar: La via dell'acqua, acclamato sequel scritto e diretto da James Cameron capace di incassare oltre 2 miliardi al box office diventando il terzo maggior successo della storia.

Come segnalato da Deadline nell'ultima pubblicazione della sua famosa rubrica di economia che analizza gli introiti ufficiali dei film della scorsa stagione cinematografica, il pluripremiato sequel di Avatar ha ottenuto un utile netto di 531,7 milioni di dollari dopo la sua impressionante corsa nei cinema di tutto il mondo: le entrate del film, che includono come sempre sia gli incassi nelle sale cinematografiche, sia quelle delle vendite vod, ammontano a quasi 1,620 miliardi di dollari, mentre le spese, sommando l'ambiziosa produzione delle riprese (i cui costi però includono anche parte dei lavori per Avatar 3), il marketing e altri costi, hanno raggiunto oltre 1,080 miliardi di dollari.

The Way of Water è rimasto primo al box office per sette settimane consecutive dopo la sua uscita a dicembre, e ha incassato un totale a livello globale di 2,31 miliardi di dollari, che ne Fano il terzo maggior incasso della storia del cinema: solo Avatar del 2009 (2,92 miliardi) e Avengers: Endgame (2,79 miliardi) hanno fatto meglio, con The Way of Water che ha reso James Cameron il primo regista con tre film da due miliardi di dollari, includendo anche Titanic, sceso al quarto posto di questa speciale graduatoria.

Curiosamente, proprio da oggi Avatar: La via dell'acqua torna al cinema in Italia, per offrire ai fan l'opportunità di un'ultima 'immersione' su Pandora prima dell'inevitabile debutto del film su Disney+ e in home-video fisico. Il film, lo ricordiamo, da qualche giorno è in disponibile sugli store digitali per l'acquisto e il noleggio vod.