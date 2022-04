Avatar: La via dell'acqua è il film più costoso di sempre? Alla scoperta del budget

Il trailer di Avatar La via dell acqua è in arrivo al cinema insieme alle copie del cinecomix Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dunque mentre scatta il conto alla rovescia per tornare su Pandora scopriamo insieme quanto è costato produttore il sequel di Avatar.

Il budget per Avatar: La via dell'acqua è stato argomento di discussione fin dal 2017, quando l'allora presidente esecutivo della 21st Century Fox Lachlan Murdoch ne parlò con Variety, affermando che i sequel di Avatar avrebbero avuto un "budget collettivo di oltre $1 miliardo di dollari". Nella stessa intervista Murdoch definì i sequel di Avatar come "i film più costosi di tutti i tempi", ma sarà davvero così? Andiamo con ordine.

Dato che i piani di James Cameron si estendono fino ad Avatar 5, si sta parlando di quattro sequel in produzione per un totale di 'oltre' un miliardo: vale a dire che ogni sequel è costato (o costerà) più o meno $250 milioni di dollari. Non si tratta di cifre confermate, ma sono quelli che ancora oggi, col film passato dalla Fox alla Disney, vengono utilizzati dalle principali riviste hollywoodiane, da Variety a Collider. Comunque $250 milioni di dollari, per quanto sia una cifra enorme, non rappresenterebbe un record in termini di budget.

Attualmente, l'originale Avatar di James Cameron detiene il Guinness World Record per il film più costoso mai prodotto, con un budget ufficiale di $425 milioni di dollari. Tuttavia, questo numero (e di conseguenza il record) è stato spesso oggetto di controversia nell'industria del cinema, in quanto oltre a comprendere i costi per il marketing include anche i costi dello sviluppo delle cineprese 3D e delle apparecchiature legate al reparto VFX. Escludendoli, e prendendo come riferimento solo la cifra del budget di produzione che la Fox rivelò nel 2009, ovvero $237 milioni di dollari, Avatar sarebbe 'solo' il ventiduesimo film più costoso di sempre. E anche se Avatar: La via dell'acqua avrà un budget confermato di $250 milioni di dollari, il film più costoso della storia rimarrà Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare, quarto film della saga con Johnny Depp che nel 2011 costò la bellezza di 379 milioni di dollari.

Avatar 2 uscirà il 21 dicembre prossimo.