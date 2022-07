Avatar - La via dell'acqua, i figli di Jake e Neytiri nella nuova immagine del sequel

Sono passati tredici anni da quando James Cameron ci ha condotti per la prima volta a Pandora, e anche in quel mondo il tempo è trascorso, come si evince dall'ultima immagine del sequel Avatar - La via dell'acqua, pubblicata da Empire Magazine. La foto mostra la famiglia di Jake e Neytiri, con i loro bimbi al centro della scena.

Si vede Kiri (Sigourney Weaver) la giovane figlia adottata, insieme a Neteyam (Jamie Flatters), che sembra rimproverato da Jake per qualcosa, e Lo'ak (Britain Dalton), oltre a Tuktirey (Trinity Bliss) dietro a Jake.



L'immagine sembra perfettamente aderente con quanto detto da Jake nel trailer:"Ovunque andiamo, questa famiglia è la nostra fortezza". Sul nostro sito potete recuperare il nostro racconto del trailer di Avatar - La via dell'acqua.

James Cameron, padre di cinque figli, ha spiegato:"Mi guardo intorno - non parlo nello specifico di Marvel o DC - nel fantasy e nella fantascienza attuale e tutti questi eroi sembrano sconnessi nel pantano delle relazioni, qualcosa che ti tira giù, ti tarpa le ali, ti impedisce di correre e rischiare la vita".



Sul sequel di Avatar, ha specificato:"Ho pensato 'E se prendessi questi incredibili personaggi, Jake e Neytiri, e dessi loro una famiglia?'".

Oltre a quelli presenti nella foto bisogna segnalare anche la presenza di Spider (Jack Champion), un orfano umano bloccato su Pandora che viene accolto come parte dell'equipaggio di Sully.



James Cameron potrebbe non tornare alla regia di Avatar nei prossimi sequel del franchise inaugurato nel 2009.