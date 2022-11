Avatar: La via dell'acqua: esordio da almeno 150 milioni secondo le previsioni

Tra circa tre settimane farà finalmente il suo debutto Avatar: La via dell'acqua, la pellicola diretta da James Cameron che arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre.

Dopo l'apertura delle prevendite, iniziano ora ad arrivare i primi dati riguardanti le previsioni del box office d'apertura di Avatar 2. Secondo gli analisti, il film incasserà tra i $ 150 milioni e $ 170 milioni al debutto, un ottimo risultato che quest'anno è stato comunque già superato da due film, ovvero "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" ($ 187,4 milioni) e "Black Panther: Wakanda Forever" ($ 181 milioni). Per la cronaca, Avatar nel 2009 incassò "solamente" $ 77 milioni.

In quel caso, il passaparola guidò la pellicola verso il primato, grazie alla rivoluzione del 3D e alla stupenda CGI che entusiasmarono gli spettatori di tutto il mondo. Intanto, la stima del budget di Avatar 2 è al momento di 350-400 milioni di dollari, una cifra mai vista prima che, se sarà confermata, permetterà al film di diventare quello più costoso della storia della cinema.

Nel corso delle prossime settimane vedremo come si muoverà la pellicola sul mercato, ma indubbiamente un film di tale portata farà tanto parlare di sé. La scalata è appena iniziata.

Per voi Avatar 2 riuscirà a raggiungere e a superare il primato del suo predecessore? Diteci la vostra nei commenti!