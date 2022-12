Avatar: La via dell'acqua, esordio da 15 milioni al box office internazionale!

Mentre Avatar 2 si avvia ad essere il miglior debutto globale del 2022, i primi dati sui box office mondiali ci parlano di cifre sbalorditive. Con un'uscita che per il momento ha interessato solo 15 mercati, La via dell'acqua ha fatto registrare già 15,8 milioni di dollari di incassi.

Se il primo film del 2009 rappresentò uno spartiacque per il mondo del cinema, con le sue immagini dall' impatto visivamente disarmante e straordinariamente vivido, con molta probabilità anche il secondo capitolo del franchise andrà a segnare un punto di svolta per l'industria cinematografica.

Se ci volessimo fermare anche solo ai numeri e alle cifre che, da settimane, tentano di dare credito al lavoro di Cameron ci accorgeremmo che hanno del sensazionale. Rispetto al precedente Avatar, infatti, la pellicola è in testa del 124% e del 70% rispetto al gigante Top Gun: Maverick. Molto probabilmente questo iniziale exploit è dovuto anche al rilascio del film sul mercato cinese, che rappresenta una buona fetta di pubblico globale, anche se è in Corea che Avatar 2 è riuscito a ''fare più strada'', negli ultimi giorni.

Non è un segreto che la Disney abbia puntato veramente tanto sul progetto e che, per ovvie ragioni, si aspetti un ritorno più che soddisfacente, sia a livello di immagine che di incassi. Non ci resta allora che andare al cinema ed ammirare il film, ma per quelli che già hanno avuto il piacere di ritornare su Pandora, qui la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua!