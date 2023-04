Avatar: La via dell'acqua esce in bluray 4K o su Disney+? No, ritorna al cinema!

Da qualche giorno Avatar: La via dell'acqua è uscito in versione digitale su tutti gli store vod e mentre i fan attendono con impazienza una data d'uscita per le edizioni home-video fisiche o per Disney+, il film di James Cameron sorprende tutti con un inatteso ritorno nelle sale.

Si, avete capito bene: il film dei record Avatar: La via dell'acqua tornerà nelle sale cinematografiche italiane da domani 20 aprile, come confermato dal post ufficiale di 20th Century Studios Italia pubblicato in queste ore e disponibile in calce all'articolo: "L’evento cinematografico dell’anno torna al cinema!" si legge nella didascalia. "Non perdete l’occasione di rivivere l’avventura più grande: Avatar: La Via dell’Acqua torna nelle sale il 20 Aprile."

Un'occasione imperdibile dunque per vedere o rivedere sul grande schermo il film evento scritto e diretto da James Cameron, prima del suo inevitabile approdo sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ e sul mercato home-video fisico: al momento della stesura di questo articolo, non sono state ancora comunicate le date per questi appuntamenti, considerando che - com'era lecito aspettarsi - le vendite dell'edizione digitale di Avatar 2 stanno andando parecchio forti in questi giorni. Con un film di queste proporzioni è difficile fare calcoli basandosi sui ritmi di pubblicazione dei titoli usciti durante gli anni della pandemia, ed è possibile che l'arrivo su Disney+ sia previsto per l'estate e che per l'uscita in home-video fisico bisognerà aspettare addirittura settembre.

Nel frattempo, date un'occhiata ai primi concept art di Avatar 3, che uscirà a dicembre 2024.