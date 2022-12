Avatar: La via dell'acqua, effetto Cameron: in Italia un sabato superiore a Spider-Man!

Con il fiato sospeso e un colpo di scena, sono emersi in queste ore i risultati aggiornati degli incassi che Avatar La via dell acqua di James Cameron ha ottenuto nel suo primo sabato di programmazione in Italia, sentenziando un insperato sorpasso nei confronti di Spider-Man: No Way Home.

Parliamo di colpo di scena perché, inizialmente, i dati raccolti dal circuito UCI Cinema non erano disponibili, il che aveva chiaramente influito sul risultato finale degli incassi del sequel di Avatar: tuttavia, una volta inclusi anche quei numeri, è stato ufficialmente stabilito che Avatar: La via dell'acqua ha già superato i 7 milioni di euro complessivi in Italia, con un primo sabato addirittura superiore a quello del campione d'incassi Spider-Man: No Way Home: nel pubblicare i primi dati di incasso di Avatar 2 raccolti nella giornata di ieri sabato 17, vi avevamo anticipato la tendenza 'ad impennarsi' dei film di James Cameron (in contrasto con quelli Marvel, che invece tendono a sgonfiarsi) e infatti Avatar 2 in Italia ieri ha incassato la bellezza di 3,06 milioni, un dato superiore agli incassi conquistati da No Way Home nel suo primo sabato di programmazione italiano.

Riuscirà La via dell'acqua a fare meglio sull'intero primo week-end? Staremo a vedere, nel frattempo Avatar 2 un record di No Way Home lo ha già superato, dato che nel suo primo venerdì a livello internazionale ha portato a casa 76,7 milioni all'estero, una cifra maggiore rispetto ai 67,2 milioni del film di Spidey. Come da aspettative, dunque, sembra che sarà il mercato internazionale a decretare il successo del sequel di James Cameron dopo la partenza solida ma sotto le aspettative nel mercato USA.

Avatar: La via dell'acqua è in programmazione al cinema.