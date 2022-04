Avatar La via dell'acqua, quanto durerà il film di James Cameron? Tutto ciò che sappiamo

Il logo ufficiale di Avatar La via dell acqua avvicina sempre di più i fan dell'universo di Pandora creato da James Cameron all'esordio del trailer ufficiale, che debutterà nei cinema insieme a Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

E dopo aver parlato del budget di Avatar La via dell acqua, continuiamo ad avvicinarci alla data di lancio del filmato promozionale mettendo insieme tutto quello che sappiamo su Avatar 2, dalla trama alla durata.

Al momento le informazioni sulla lunghezza di Avatar La via dell'acqua rimangono sconosciute. Tuttavia sappiamo che, nel corso della sua presentazione al CinemaCon, il produttore e partner di vecchia data di James Cameron Jon Landau ha rivelato che: "Al centro di ciascuno dei quattro sequel ci sarà la famiglia Sully, e ogni storia sarà a sé stante e autoconclusiva. Ogni film avrà una sua risoluzione soddisfacente, ma i vari capitoli tutti insieme creeranno un'unica saga epica." Niente cliffhanger dunque, ma il fatto che ciascun episodio sarà 'stand-alone' non ci semplifica il compito di provare a capire quanto durerà il sequel.

Il primo Avatar di James Cameron aveva una durata di due ore e quarantadue minuti, 162 minuti, con due diverse versioni alternative pubblicate per il mercato home-video che aumentavano la durata a 170 minuti (la special edition) e a 178 minuti (la collector's extended edition). In mancanza di ulteriori informazioni, e tenendo conto che James Cameron ha sempre realizzato film tra le tre ore e le due ore e venti circa di durata (tra l'altro, escludendo il primo Terminator e Piranha Paura, il suo film d'esordio, gli altri titoli hanno anche beneficiato di diversi 'final cut' che estendevano notevolmente il minutaggio delle versioni 'normali': si pensi a The Abyss, ma anche a Terminator 2 e ad Aliens Scontro Finale) è altamente probabile che Avatar: La via dell'acqua supererà di slancio le due ore e mezza di durata, arrivando a toccare una durata simile a quella del film originale. Dopo tredici anni di attesa per i fan è il minimo, ma come sempre vi terremo aggiornati non appena usciranno nuove informazioni sull'argomento.

Avatar: La via dell'acqua uscirà il 21 dicembre 2022. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.